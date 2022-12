Zien: Vroeg uit de veren voor het laatste ijs, morgen is het weer voorbij

Het is vandaag de laatste dag dat er geschaatst kan worden, dus gingen de schaatsliefhebbers al vroeg uit de veren. Op Texel tot aan het Naardermeer, bijna in heel Noord-Holland wordt er vandaag geschaatst.

Schaatsen in de polder tussen Bergen en Egmond Job van der Ham

Vanaf vanavond 19.00 geldt er code oranje in Noord-Holland vanwege gladheid. "Vanaf het eind van de middag trekt een neerslaggebied over het hele land", meldt het KNMI. "Aan de voorzijde van dit gebied kan het verraderlijk glad worden door ijzel en/of neerslag op een bevroren ondergrond. De gladheid kan enkele uren aanhouden."

IJsbaan Spaarndam is dicht: "Het ijs is niet dik genoeg"

