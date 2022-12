Vrijgevigheid ondanks inflatie: Jan van der Gracht verzamelt producten voor kerstpakketten

Al 15 jaar op rij verzamelt Jan van de Gracht producten in voor kerstpakketten. Hij deelt die elk jaar uit aan mensen die niet in aanmerking komen voor de voedselbank. Met 300 aanvragen is het aantal kerstpakketten van vorig jaar ruim overschreden. Na het weekend worden de goedgevulde kerstpakketten uitgedeeld.

Jan is altijd bezig met zijn stichting ‘Noodzaak Hoorn’. Ook na de kerst kunnen mensen aankloppen als ze het lastig hebben. De producten die nu over blijven, worden dan ook bewaard voor andere noodpakketten, zoals Jan ze noemt. "Zeker aan het einde van de maand hoor je dat mensen krap bij kas zitten, dan kunnen ze bij mij terecht en hoop ik ze te helpen met een noodpakket."

