Bijzondere reddingsactie: naar lucht happende karpers onder het ijs gered

Dierenambulance de Ronde Venen Amstelland werd vrijdagnacht door de politie opgeroepen vanwege naar lucht happende karpers in een sloot bij de Thamerweg in Uithoorn. Het ijs en temperatuur van het water zorgde daar voor een kritieke toestand. Bijna honderd karpers in de sloot kregen geen zuurstof. Naast de politie van Uithoorn, werden ook de brandweer Uithoorn en de gemeente midden in de nacht opgeroepen.

Dierenambulance de Ronde Venen Amstelland

"Ook hielpen er twee buurtbewoners mee. We haalden al snel steeds meer karpers uit het ijskoude water", vertelt directrice Miriam Bosman, die zelf namens de Dierenambulance De Ronde Venen Amstelland die nacht aanwezig was. De actie duurde behoorlijk lang, bijna de hele nacht. "Van 01.30 uur tot 04.00 uur was ik zelf aanwezig, maar vanuit de gemeente werd er uiteindelijk ook nog een wagen met een pomp tot aan de ochtend ingezet." Wakken Over de actie en het redden van de karpers is de stichting zeer te spreken. "Nadat de melding door de politie bij ons binnenkwam, ben ik direct naar de locatie gegaan", vertelt Miriam. Daar begon de politie samen met twee buurtbewoners wakken te maken en zagen direct dat het nut had om het ijs kapot te slaan. Tekst gaat verder onder foto.

Dierenambulance de Ronde Venen / Amstelland / Stichtse Vecht

De karpers kwamen meteen naar de openingen in het ijs toe om zuurstof te happen. En dat is bijzonder, want vertelt Miriam, normaal gesproken liggen zij met deze temperaturen in de modder. "Zo gebruiken zij minder energie en kunnen zij in deze temperaturen met minder zuurstof leven." De karpers waren ditmaal actief en daarom ook op zoek naar een oppervlakte om zuurstof te kunnen happen. Brandweer Duidelijk was dat de karpers moesten worden overgezet naar ander water. Dit werd het water van de Amstel, dat niet bevroren was door de stroming en breedte van de rivier. "De karpers zwommen direct weg en dat was een goed teken!", vertelt Miriam. Maar de reddingsactie was nog niet afgelopen: "We konden de visvereniging en andere hulpdiensten pas de volgende ochtend bereiken en hebben daarom de brandweer gebeld." De brandweer pompte zuurstof met slangen in de wakken rond. Op deze manier werd de doorstroom van het water bevorderd. Vraagtekens Toch zit het Miriam niet helemaal lekker, want waarom waren de karpers zo actief onder het ijs? "Iets heeft ervoor gezorgd dat ze zo wakker en actief waren, we weten alleen nog niet wat", benadrukt zij. Vrijdagnacht was de gemeente van Uithoorn ook aanwezig tijdens de karperactie. Volgens Miriam gaf de gemeente aan dat de oorzaak waarschijnlijk lag aan een kleine sloot met teveel vis en te weinig doorstroming.

"Het staat ook in de wet dat je een dier in nood moet helpen. Ieder dier in nood kan rekenen op onze hulp" Miriam Bosman, directrice Dierenambulance De Ronde Venen Amstelland