Lichtjestocht langs de boer: ludiek kerstinkopen doen met een boodschap

Wortelen, zuurkool, kaas en vla: verse streekproducten voor de kerst en je haalt het bij de boer. Althans, dat is de boodschap van de land- en tuinbouworganisatie LTO in Hollands Kroon. Dit weekeinde staat in het teken van kerst, de boer en de maatschappij. De LTO hield gisteravond een lichtjestocht langs boerderijen om deelnemers een leuke avond te bezorgen en een boodschap mee te geven: "Ondanks alle zorgen toch ook even wat leuks."

NH Nieuws

Veehouders en akkerbouwers in kerstpakken met lichtjes. Het is weer eens wat anders dan klei aan de handen. De lichtjestocht langs tientallen boeren in Niedorp en 't Veld was compleet uitverkocht. Zo'n duizend deelnemers kregen voor 35 euro een kofferbak vol streekproducten mee met de boodschap vooral lokale producten te blijven kopen om de boeren te steunen. Deelnemers aan de tocht beamen dat. "We willen de boeren steunen, maar het is vooral ook gezelligheid." In de video flink uitgedoste auto's die hun streekproducten ophalen bij de boerenbedrijven. Tekst gaat verder.

Kerstinkopen doen bij de boer - NH Nieuws / Jurgen van den Bos