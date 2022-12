Gezonde spanning tijdens kerstmarkt voor Amstelveense Urbanuskerk: "Bijna weer open"

Met een ouderwets gezellige kerstmarkt werd vandaag geld opgehaald voor de kerktoren van de Urbanuskerk in Amstelveen. De kerk is na de verwoestende brand in 2018 weer helemaal herbouwd en als kers op de taart moet de toren nu mooi uitgelicht worden.

Binnen wordt hard doorgewerkt, want de Urbanuskerk gaat met Kerst weer open. Bezoekers van de kerstmarkt kunnen bijna niet meer wachten. "Hij gaat bijna weer open!", roept iemand opgelucht. "Ik ben er mee opgegroeid en heb hem gemist al die jaren dat 'ie dicht was", vertelt een ander.

Een aanwezige vrouw struint de kraampjes af. "Het is voor het goede doel, dus we vinden altijd weer wat leuks", vertelt ze aan NH Nieuws. Ze moet opschieten, want zo meteen zingt ze weer met haar koor in de deuropening van de kerk.

Verkopers die vandaag op de markt staan te koukleumen, merken dat mensen vrijgeviger zijn omdat het geld naar de kerk gaat. "Soms zeggen ze: 'maak van die vijf euro maar twintig euro!'", deelt een van de verkoopsters haar ervaring. Ze begrijpt wel waarom mensen zo gul zijn. "We zijn best wel heel trots op de kerk."

Sommige geluksvogels mochten al even binnen kijken. Ze zijn lyrisch over het resultaat. "De kerk is eigenlijk nog mooier dan voor de brand. Dat komt omdat ze de historie weer hebben teruggehaald.