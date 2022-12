Baasje van serval Tora is dolblij dat hij weer thuis is

Gregor maakte zich ernstige zorgen. Tora is één keer eerder vermist, maar werd toen na 17 uur door zijn baasje gevonden. Dit keer duurde de zoektocht bijna een week en ook nog eens in een van de koudste periodes van dit jaar. Vandaar ook de zorgen bij zijn baasje. "Dit was het moment, als het nog twee dagen had geduurd waren we te laat", zegt hij. Tora hield zichzelf in leven door onder andere een kip te eten bij het plaatselijke wijkcentrum in Poelenburg.