Amsterdam nl Schaatspret, maar ook zwemmen in ijswater: "Mensen denken: je bent gek"

Het heeft stevig gevroren en dat betekent dat veel Amsterdammers meteen het ijs op willen. Bij ijsclub Hard Gaat 'Ie in Landsmeer kon de jeugd sinds drie jaar weer de schaatsen aantrekken. Een wat kleiner clubje wilde vandaag niet het ijs op, maar het water in. "Heerlijk, het is een sensatie om het koud te hebben."

Op slippers staan de zwemmers klaar op de gladde stijger. Een stuk of twintig mannen en vrouwen laten zich vanmiddag zakken in de Nieuwe Diep bij het Flevopark. Het water is iets kouder dan drie graden. "Het is echt heerlijk", zegt een deelneemster. Zij zwemt 250 meter vandaag. "Mensen denken: je bent gek, maar het is een sensatie om het na afloop koud te hebben."

"Nee, dat eerste moment vind ik ook niet lekker" Deelnemer Amsterdam Ice Swim

Het eerste moment? "Nee dat vind ik ook niet lekker", zegt ze. Een ander: "Het is echt koud, ja. Je lichaam schrikt, maar na een paar baantjes gaat het wel." Ze vertelt dat ze is gaan ijszwemmen om zichzelf uit te dagen. "Ik zwem al lang, maar op een gegeven moment kun je niet langer of vaker gaan zwemmen. Dan is dit de volgende stap."

Schaatsen op natuurijs Ondertussen staan bij de ijsclub in Landsmeer al tachtig kinderen op het ijs. IJsmeester René Segers kan z'n geluk niet op. "Dit is fantastisch. Prachtig voor de jeugd", zegt hij. "De laatste keer dat we open konden was in 2019, twee weekenden." Maar dat het nu al zo vroeg in het jaar stevig gevroren heeft, "dat is goed nieuws." Nu is het ijs 6,5 centimeter dik bij Hard Gaat 'Ie. Volwassenen mogen er pas op bij 7 centimeter. De leden van de club hebben voorrang. "Als je de deuren openzet, nou, dan gaat het wel snel en wordt het druk", zegt Segers. "Maar wel leuk natuurlijk."