Zondagavond kans op gladheid en ijzel

De stijgende temperaturen gaan gepaard met neerslag. Omdat het zondag nog vrij koud is, met een gevoelstemperatuur die ruim onder het vriespunt ligt, kan de regen die zondag uit de lucht valt alsnog vrij snel bevriezen. Het wegdek is namelijk dan nog koud genoeg om van het water een ijslaagje te vormen. Ook is de kans op ijzel in het tweede deel van de zondagavond aanwezig.

Omdat ijzel, wat een vrij harde ijslaag is, moeilijk is te bestrijden met strooizout kan het ook maandagochtend nog 'verraderlijk' glad zijn op de weg. Er wordt daarom aangeraden om zowel in de nacht als in de vroege ochtend de snelheid te minderen en om meer afstand van elkaar te houden.