King Kong als paaldanser: expositie Streetart Frankey 'ontregelt op prettige manier'

De koekoeksklok is een koekjesklok met een koekjesmonster, het spaarvarken een spendervarken en de stoere filmheld King Kong is een paaldanser. De creaties van Streetart Frankey toveren een glimlach op je gezicht. "Ik vind het leuk om mensen aan het lachen te krijgen", zegt de straatkunstenaar die nu een expositie heeft in de showroom van interieurontwerper Piet Boon in Oostzaan. "Ik moet er zelf ook om lachen."

Frankey heeft als straatkunstenaar naam gemaakt in Amsterdam met o.a. een groot Lego-beeld van André Hazes , Buurman en Buurman die klussend aan een blinde muur hangen, Johan Cruijff in een tramhokje. "Ik hou van ontregelen, maar wel op een prettige, positieve manier."

De inmiddels 45-jarige Frankey put vooral uit zijn jeugd. "Ik was gek op strips. En thuis hadden we de Donald Duck. Ik vond het prachtig, al die figuren die eigenlijk niet kloppen. Al die Disneyfiguren hebben bijvoorbeeld maar vier vingers. Bij mensen is dat niet leuk maar bij stripfiguren wel."

Van die vier vingers heeft hij zijn handelsmerk gemaakt. "Zo'n houder voor een vlaggenstok is gewoon een heel saai recht stokje. Ik maak er iets moois van in brons. Een viervingerige hand met een neushoorn of met een druipend ijsje. Want weet je wat zo leuk is: zo'n ijsje, zo'n Cornetto kun je al voor twee euro kopen. Noem iets wat zoveel plezier geeft en bijna niets kost?! Precies."

Bibberend door kasteelgang

De expositie is in de showroom omdat Piet Boon hem eerst vroeg een eindejaarsgeschenk te maken. "Ik dacht iets van een kaars in donkere tijden. Toen kreeg ik een beeld voor me van vroeger; iemand die bibberend van de kou met zo'n kaarsje op een ijzeren houdertje door een kasteelgang loopt."

Dat is er gekomen en hij heeft er een uitvergrote versie van gemaakt die bij de ingang staat. Met een enorm luciferdoosje. "En die lucifers, die ik zelf gemaakt heb, doen het echt.." Hij laat op zijn telefoon een filmpje zien waarop hij en Piet Boon gigantische lucifers aansteken.

Monsterglijbaan

Even terug naar zijn jeugd. Want behalve de strips en films heeft hij prettige herinneringen aan de vakanties. "Dan reden we 's zomers naar Frankrijk en zag je vanaf de snelweg die enorme glijbanen aan de buitenkant van een zwembad. En dan wilde ik daar eigenlijk direct naartoe maar dat kon natuurlijk niet. Geweldig als we daar later een dagje naartoe gingen." En die monsterglijbaan hangt in brons aan de muur en is een knikkerbaan geworden.

Zo blijf je je vergapen aan zijn wonderlijke creaties. "Kijk, hier een rode kat die met een straatlantaarn aan het gewichtheffen is. Weet je hoe ik hier opkwam? In veel Amsterdamse oude kroegen had je altijd een poes. Die was er om de muizen te verjagen maar ook als gezelligheidsdier. Voor eenzame oude mannen die een borreltje kwamen drinken."

De expositie HAHA! is tot en met 5 januari in Studio Piet Boon in Oostzaan