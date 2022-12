Zestienjarige Kees Smit mag zich gaan bewijzen op trainingskamp AZ

Naast Smit is het voor jeugdspelers Daniël Deen, Sem Dekkers en Wouter Goes hun eerste trainingskamp met AZ. De aanwinst Djordje Mihailovic stapte ook in het vliegtuig, net als de geblesseerde aanvoerder Bruno Martins Indi en Zinho Vanheusden. Zij zullen in Spanje aan hun herstel werken.

Als afsluiter van het trainingskamp oefent AZ komende donderdag 22 december tegen Valencia. De aftrap is 12.00 uur. Bekijk hieronder de gehele selectie met AZ-spelers.