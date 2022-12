Compilatie: schaatsers door heel Noord-Holland laten natuurijs kraken

Schaatsliefhebbers door de hele provincie konden vandaag hun hart ophalen. Door de relatief strenge vorst van de afgelopen dagen kon er vandaag op meerdere plekken goed geschaatst worden. NH Nieuws trok de provincie in, en dat leverde een aantal mooie plaatjes op.

Het ijs zorgt overigens niet overal voor pret. De afgelopen dagen heeft het KNMI meerdere keren code geel afgegeven voor verraderlijke gladheid op de wegen. Ook morgenavond geldt dat weeralarm: er trekt een neerslaggebied over Noord-Holland dat wederom voor ijzel kan zorgen.

Onder andere op de Ankeveense plassen, bij Zaanstad en in Uitgeest kon vandaag geschaatst worden. Schaatsliefhebbers krijgen morgen nog een kans: ook vannacht duikt de temperatuur fors onder het minpunt en morgen blijft het rond dat punt schommelen. Vanaf maandag schieten de temperaturen weer omhoog.

Ankeveen, it’s been a while… pic.twitter.com/RbMDkHJz6D

