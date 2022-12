Jonge fietsers gewond bij aanrijding in Westzaan: dronken automobilist thuis opgepakt

Twee jongens (16 en 17) uit Zaandam zijn vannacht gewond geraakt toen ze op de Overtoom in Westzaan werden aangereden door een automobilist die onder invloed was. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de kruising met de Kanaaldijk. De automobilist is later thuis opgepakt.

Een politiewoordvoerder laat weten dat de verdachte rond 1.50 uur de macht over zijn voertuig verloor, in de slip raakte en daarbij de twee fietsende jongens schepte. Zij raakten hierbij gewond en zijn door ambulancepersoneel behandeld. Hoe het nu met de twee jongens gaat, is niet bekend.

Kentekenplaat

Na het ongeluk stopte de automobilist en liep naar de gewonde jongens en hun beschadigde fietsen toe. Hij liet zijn telefoonnummer achter en ging er in zijn beschadigde auto vandoor, maar al snel bleek dat het door hem opgegeven nummer niet klopte.

Omdat bij de botsing een kentekenplaat van de auto was losgekomen, kon de politie de identiteit van de bestuurder alsnog achterhalen. Niet veel later werd de 20-jarige man in zijn woning in Westzaan aangehouden.

Op het politiebureau bleek dat de beginnende bestuurder flink te veel had gedronken. Tijdens een blaastest werd duidelijk dat hij zes keer meer alcohol in zijn bloed had dan toegestaan. Het rijbewijs van de man is ingenomen en hij zit op dit moment nog vast op het politiebureau waar hij wordt verhoord.

Beschadigde fiets

Uit een belronde van NH Nieuws blijkt dat er geen of nauwelijks getuigen zijn geweest. Wel laten meerdere omwonenden van het kruispunt weten dat ze op de parkeerplaats tussen de Overtoom, Kanaaldijk en Veldweg een gehavende fiets zien staan. "De voorvork is gebroken en het wiel is krom", aldus een bewoner die anoniem wenst te blijven.