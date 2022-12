In heel Noord-Holland gladheid én dichte mist

Ga je de weg straks op? Let dan goed op! Het KNMI heeft ook vandaag weer code geel afgegeven in verband met gladheid en dichte mist. Waar het de afgelopen dagen vooral erg glad was, is het in heel de provincie vandaag ook erg mistig.

Auto raakt te water bij Karel Lotsylaan in Zaandam - VLN Nieuws

'Ga je de weg op? Wees extra voorzichtig en pas je rijstijl aan' geeft het KNMI ook vandaag weer als advies. In heel Noord-Holland is kans op mist en gladheid. Net als eerdere dagen was het door ijzel erg glad op de weg. In Noord-Holland kwam daar bovendien ook nog dichte mist bij. Hierdoor konden er gevaarlijke situaties op de weg ontstaan. In verschillende Noord-Hollandse plaatsen zorgde dat vannacht voor van de weg geraakte auto's, die soms ook in de sloot belandde. (Bijna) te water geraakte auto's Zo raakte een auto in Zaandam aan de Karel Lotsylaan in de problemen. Door gladheid raakte het voertuig te water. Of er gewonden bij het ongeval zijn gevallen is op dit moment onduidelijk. Tekst gaat door onder foto

Bestelbus nét niet te water in Lijnden - VLN Nieuws

Een bestelbus bij Lijnden had geluk en raakte, op een nippertje na, niet te water. De brandweer werd opgeroepen en heeft ervoor gezorgd dat de auto veilig kon worden geborgen. Bij het ongeluk raakte niemand gewond.