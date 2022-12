Mensenrechtenmens en dakloze-ervaringsdeskundige groots geëerd tijdens zijn uitvaart

In een volle Oosterkerk in Haarlem-Oost is gisteren afscheid genomen van Mensenrechtenmens Edo Paardekooper Overman. De 74-jarige ex-dakloze heeft in de afgelopen vijftien jaar naam gemaakt in en buiten Haarlem als een van de eerste ervaringsdeskundigen waar overheden en instanties een beroep op deden. "Hij kwam op voor de mensen die door dezelfde hel gingen als hij had meegemaakt", memoreerde staatssecretaris Maarten van Ooijen in een videoboodschap tijdens de uitvaart.

Van Ooijen van het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn condoleerde de familie, vrienden en de vele mensen uit het netwerk van Edo Paardekooper Overman met hun verlies. "Maar zijn nalatenschap blijft onder ons." Ook voorafgaand aan een debat over maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de commissie van de Tweede Kamer gisteren werd even stil gestaan bij deze markante man. Die het nooit naliet midden in een debat de staatssecretaris prompt te onderbreken als hem iets niet zinde. Het nalatenschap van Edo is dat er meer mét mensen gepraat moet worden, in plaats van óver daklozen, mensen in armoede, mensen met een beperking of andere minderheden. Deze zogenaamde ervaringsdeskundigen kunnen tegenwoordig opgeleid worden en leren dan hoe ze hun advies kunnen geven aan instanties

Jenny de Jeu is een onafhankelijke projectleider die veel van deze ervaringsdeskundigen begeleidt. Samen met Edo heeft ze al veel weten te bereiken, maar tijdens de uitvaart spreekt ze wel uit dat het vaak nog niet goed gaat. "Deze mensen moeten vaak in hun eigen tijd en op eigen kosten vrijwillig naar gemeenten toe reizen om advies te geven." "Zelfs Edo heeft zich weer in de schuld gestoken tijdens zijn werk als ervaringsdeskundige." Ze hoopt dat er toch snel structureel op zijn minst een reiskostenvergoeding komt. "Maar je kan niet meer om ervaringsdeskundigen heen, net zo min als je om Edo heen kon."

