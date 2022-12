Jubileum Purmer 400 jaar bijna voorbij, nog één lichtjestocht om het af te leren

Het belooft groot te worden, de lichtjestocht die zaterdagavond het einde van het jubileumjaar van Purmer markeert. De organisatie verwacht zeker 150 trekkers die meerijden, maar dat zou zomaar ook het dubbele aantal kunnen worden. Ondernemer Bart Haan is er in ieder geval klaar voor: "Het is een goed gevoel om met elkaar zo'n feestjaar te organiseren."

In de hal van het landbouwmechanisatiebedrijf in Kwadijk staan vijf tractoren klaar om versierd te worden. Bart is zelf druk bezig met een groen verlichte haan (dat kon ook niet anders): langs een stalen constructie is de lijn met lichtjes strak gebonden met tiewraps. Het hele geval gaat straks op een vrachtwagen om zaterdagavond mee te rijden in de stoet.

Activiteiten goed bezocht

"Het is geweldig gegaan", zegt woordvoerder José de Jong over het hele jubileumjaar van de Purmer. "We hadden heel veel activiteiten. Van tevoren dachten we 'dat is wel heel veel', maar alles is goed bezocht."

Wat haar opviel: "Heel veel vrijwilligers hebben meegewerkt en we hadden ook veel steun van sponsors. Daardoor is er een verbinding met elkaar ontstaan. Daarom verwachten we ook dat verschillende evenementen volgende jaren ook weer georganiseerd kunnen worden. Bijvoorbeeld de boerenmarkt, die was ontzettend succesvol. Het zou heel leuk zijn als die jaarlijks terugkomt."

Bart kijkt uit naar de afsluiter van het jaar. Samen met zijn collega's werkt hij stug door aan het versieren van zijn wagens. "Het is een hobby, je vindt het leuk. Over tijden wordt niet gesproken, het gaat gewoon vanzelf. Voor zo'n evenement vinden ze dat geweldig."

De hele route van de lichtjestocht en meer informatie is te vinden op de website van Purmer 400 jaar.