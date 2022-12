Na kaalslag nieuwe bomen geplant langs N246, klimaatorganisatie tevreden

Rijkswaterstaat plant deze en volgende maand ruim driehonderd bomen bij de N246 langs het Noordzeekanaal van Assendelft naar Beverwijk. In februari werden er 246 bomen gekapt omdat de veiligheid van weggebruikers in het geding was. In samenspraak met klimaatorganisatie Klimaat Milieubeheer Zaanstreek (KMZ) zijn er vooraf plannen gemaakt voor natuurcompensatie. Daar klinkt een tevreden geluid: "De schade aan de natuur is beperkt gebleven."

Monique Zonneveld is ijverig in de weer om aarde bij de zojuist geplante boom te schoffelen. Het is even voor de foto, even later staat de drijfveer van Klimaatkontakt Milieubeheer Zaanstreek en GROENzaans alweer bij te praten met de medewerkers van Rijkswaterstaat. Eerst was de relatie wat koel: toen de organisatie er pas heel laat achter kwam dat al de bomen in één keer zouden verdwijnen werd er bezwaar gemaakt.

Wijze les

Ook Nienke Bagchus-Winkel van Rijkswaterstaat noemt het in haar praatje. Ze is de zogeheten directeur netwerkmanagement West-Nederland Noord en spreekt van een wijze les voor volgende keren. "Bij de start stonden we tegenover elkaar. KMZ wilde de bomen fasegewijs kappen, maar dat kon niet vanwege de veiligheid."

Immers: als er kleine plukjes bomen blijven staan zijn die bevattelijk voor harde wind, waardoor er extra gevaar voor omvallen op de weg ontstaat. "Dus het ging allemaal in één keer. Dat was een enorme tegenvaller voor ze. Als we dat eerder hadden verteld was het dezelfde slechte boodschap geweest, maar wel beter uitlegbaar."

NH Nieuws keek in februari mee hoe de bomen werden gekapt.

Tekst loopt door onder de video.