Na 14 jaar weer 'Petten On Ice': "Goed hebben met elkaar en zo de kerst in"

Schaatsen, ijshockey, curling; het is volop 'Petten On Ice'. Voor het eerst sinds veertien jaar ligt er weer een schaatsbaan midden in het dorp. De schaatsbaan is onderdeel van de kerstmarkt van zaterdag, maar de baan ligt er nog tot en met zondag. "Dit betekent waanzinnig veel voor het dorp", zegt Rob Jacobs van de organiserende ondernemersvereniging.

Er glijden houten wieltjes met stokken over de schaatsbaan; geïmproviseerd 'curling'. Vrolijkheid en hilariteit bij de deelnemers als er eentje omvalt. Aanvankelijk zou er alleen maar een kerstmarkt zijn, maar nu ligt er toch ook een schaatsbaan. Niet van ijs, maar van plastic. "Petten On Ice klinkt wel pretentieus, maar fantastisch dat je hierop kunt schaatsen", lacht Rob Jacobs van de ondernemersvereniging VVOP in Petten.

Zaterdagmiddag start de kerstmarkt en zondagavond is er dj met lasershow. Tussendoor kan er volop worden geschaatst. "Het is zeker voor herhaling vatbaar", zegt Rob Jacobs. "Het is een hele mooie gebeurtenis met zoveel vrijwilligers. Een groot compliment en het is een mooie afsluiting van het seizoen van braderieën. Petten heeft echt behoefte om er even uit te zijn. Gezellig met elkaar. Dat is het belangrijkste, dat we het met elkaar goed hebben en zo de kerst in kunnen."