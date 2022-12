Lokale ondernemer wekt 'dode Halkade' tot leven: "Dé plek om het verhaal van IJmuiden te vertellen"

Als gevraagd wordt wiens verdienste dat is, wijzen de mensen in IJmuiden naar Ben Vermeer. De ondernemer had zich eigenlijk al een beetje teruggetrokken uit de vastgoedwereld, maar toen hij de kans schoon zag de winkelgalerij op de Halkade over te nemen, liet hij die niet glippen. "Ik had wat centjes over door de verkoop van de VOB-kade in Velsen-Noord (de plek waar het asielschip ligt, red.) en dacht: dít is een mooi project. Hier wil ik iets van maken. En dat lukt. Van de 22 units zijn er nog maar drie onbezet."

