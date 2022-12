Op pad met de energiecoach in Den Helder: 'Het doet me goed dat ze langskomen'

Sinds oktober bezoeken Mambi en zes andere energiecoaches van de Gemeente Den Helder tweeduizend minima-huishoudens om ze van besparings- en energieadvies te voorzien. De bewoners zijn geselecteerd door de gemeente en ontvingen hierover aan het eind van de zomer een brief. Maar die brief was bij veel bewoners niet aangekomen, zo ook niet bij Rolvink. “Het was een heel leuke verrassing toen jullie voor de deur stonden”, zegt ze.

Mambi loopt samen met Rolvink door het huis en bespreekt haar energierekening. Ze bespreken financiële zaken en Mambi geeft praktische tips om de warmte beter vast te houden in huis.

Bekijk in de video hoe de energiecoach te werk gaat. Tekst gaat verder onder de video.