Veiligheidsregio's roepen op extra voorzichtig te zijn: 'Druk op de ambulance is erg groot'

De oproep om vandaag voorzichtig te zijn op de spekgladde wegen klinkt misschien overbodig, maar is dat zeker niet. Als je nu een flinke smakker maakt, moet je misschien langer wachten op de hulpdiensten. De ambulances kunnen alle valpartijen door gladheid momenteel maar moeilijk aan.

Extra bedachtzaam

"We hebben het momenteel erg druk in de meldkamer", vertelt de woordvoerder van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Zij vragen dan ook iedereen om extra op te letten, met name in de kleine straatjes en op bruggen. Deze oproep wordt ook gedeeld door de veiligheidsregio Kennemerland en de veiligheidsregio Noord-Holland Noord (NHN).

"De veiligheidsregio's doen niet snel dit soort oproepen", benadrukt de woordvoerder van de veiligheidsregio NHN. Om de druk op de ambulances (hopelijk) wat te verlichten, is er voor gekozen om dit nu wel te doen, aldus de woordvoerder. "Het is nog steeds erg glad, dus wees daar extra bedacht op vandaag."