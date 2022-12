Elke vrijdagochtend een kop soep voor daklozen in Den Helder: "We staan voor ze klaar"

Een lekker kopje warme soep, dat gaat er bij iedereen wel in tijdens deze koude dagen. Dat is ook precies wat zorgaanbieder Reakt dacht als manier om in Den Helder meer in gesprek te kunnen komen met dak- en thuislozen. Sinds hun verhuizing naar de andere kant van Den Helder zien ze tot hun grote spijt namelijk veel minder bezoekers.