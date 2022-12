Politiek Texel wil alsnog 14 meter hoog kunstwerk een plekje geven op het eiland

Een meerderheid van de Texelse politiek vindt het zonde dat het bijna 14 meter hoge kunstwerk 'In Veilige Handen' ergens doelloos en onzichtbaar opgeslagen staat. Het beeld was oorspronkelijk bedoeld als landmark bij de aankomst van de veerboot ter ere van de dijkversterking op Texel. Maar door protesten van buurtbewoners is het kunstwerk nooit geplaatst. De politiek wil het beeld graag op een andere plek terugzien.

Het kunstwerk In Veilige Handen waar op Texel veel om te doen is - Hollands Noorderkwartier

Daarvoor doet zij een oproep aan wethouder Remko van de Belt om contact op te nemen met opdrachtgever Hoogheemraadschap om te kijken waar de mogelijkheden liggen. Het beeld heeft een bijzondere geschiedenis. In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn de dijken versterkt. Voor de Prins Hendrik zanddijk tussen Oudeschild en 't Horntje is er een unieke buitendijkse duinenrij gerealiseerd die het eiland voor de komende decennia veilig maakt voor het stijgende water. Eind 2019 was het omvangrijke werk klaar en is die mijlpaal gemarkeerd met het maken van dit kunstwerk. Deze werd ontworpen door Maree Blok en Bas Lugthart en werd gekozen door Texelse middelbare scholieren met kunst als keuzevak. Maar tot plaatsing van dit bijzonder grote object is het nooit gekomen. Petitie Het was oorspronkelijk de bedoeling dat 'de hand' herkenbaar op de eerste duinenrij zou komen te staan aan de rechterkant waar de Texelse veerboot aankomt. Maar het bezwaar van de bewoners van 't Horntje, die zelfs hiervoor een petitie aan burgemeester Uitdehaag hadden overhandigd, kreeg gehoor. Zij vonden dat het beeld te veel impact had op de omgeving. Bovendien zou het ten koste gaan van de grijze duinen en had het een te grote aantrekkingskracht op bezoekers. "Het past hier totaal niet in het landschap."

"Het lijkt nu alsof er met het kunstwerk wordt geleurd en hoe dan ook een plek voor gevonden moet worden" Adviescommissie Cultuurbeleid

Ook de Stichting Texelse Kernwaarden had bezwaar tegen het kunstwerk vanwege de 'disproportionaliteit'. Hoogheemraadschap besloot daarom geheel af te zien van de plaatsing, waardoor het beeld nu ergens staat te verstoffen. De Adviescommissie Cultuurbeleid van Texel vindt het jammer dat de betrokkenheid van zo'n groot kunstwerk gering is geweest. "Het lijkt nu alsof er met het kunstwerk wordt geleurd en hoe dan ook een plek voor gevonden moet worden. Je kunt je afvragen of het eiland een kunstwerk van deze omvang verdraagt. Maar er is zoveel lelijks in het landschap dat er 'zomaar' mag komen, zoals masten, schuren, verkeerslichten, borden enzovoort. Waarom loopt iedereen dan te hoop als er heel af en toe een kunstwerk bij komt?"

De 30 meter hoge IJzeren Kaap bij Oost is volgens de adviescommissie bij het erfgoed gaan horen. - NH Nieuws

De adviescommissie noemt meer 'dingen' die de lucht in gaan. "Als je vanaf de boot naar het eiland kijkt, dan zie je een antennemast van Den Burg hoog boven alles uit steken. Het licht van Troost en de mast daarnaast, die je vanuit Den Helder goed ziet, zijn ook redelijke prominent. En de IJzeren Kaap, bovenop de dijk, dus met zijn top bijna 30 meter boven NAP. Van een lege, rustige, natuurlijke horizon is in elk geval geen sprake. Het is bij ons erfgoed gaan horen"

"Een polderprocedure voor een polderkunstwerk. Ook wel weer spannend" Adviescommissie Cultuurbeleid

De artistieke waarde vindt de commissie moeilijk te beoordelen. "We hebben een klein beetje moeite met het concept van een 'hand uit de hemel'. We zijn niet op Urk!" Maar de commissie vindt het 'geen slechte kunst'. "Bovendien is het werk er gekomen na een door Texelaars bedachte procedure en heeft de Texelse bevolking (nou ja een deel ervan) mogen stemmen. Een polderprocedure voor een polderkunstwerk. Ook wel weer spannend."