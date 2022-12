Energietoeslag kost Zaanstreek-Waterland bijna 1,3 miljoen

Gemeenten hebben hun handen vol aan het verwerken van alle aanvragen voor de energietoeslag. Het verwerken van alle aanvragen heeft de gemeenten binnen Zaanstreek-Waterland bijna 1,3 miljoen euro gekost. De kosten in Zaanstreek -Waterland vallen waarschijnlijk hoger uit, want Landsmeer, Oostzaan en Wormerland hebben geen idee hoeveel het ze gekost heeft. Het geld is onder andere uitgegeven aan het opzetten en uitvoeren van de energietoeslag.

Pexels

Bij de energietoeslag is er een verschil tussen het automatisch krijgen omdat je in de bijstand zit of het aanvragen omdat je net iets meer verdient. In totaal zijn er bij alle gemeenten samen meer dan 14.000 aanvragen binnen gekomen. Al die aanvragen moeten door ambtenaren getoetst en verwerkt worden wat de gemeenten 1.269.666 euro heeft kost. Flyers Een woordvoerder van Zaanstad laat weten dat er bijvoorbeeld kosten gemaakt zijn voor het opzetten en toetsen van de energietoeslag. Ook was er geld nodig voor het maken van flyers om mensen erop te wijzen dat ze aanspraak konden maken op de toeslag. Wormerland en Oostzaan hebben een ambtelijke organisatie genaamd Over-Gemeenten. Zij hebben geen idee hoeveel de uitvoering de gemeenten gekost heeft. Volgens Over-Gemeenten bestaan de kosten uit; "Een combinatie van de ambtelijke uren vanuit de afdeling Samenleving enerzijds, en anderzijds de uren die door gemeente Zaanstad zijn gemaakt voor de verwerking hiervan." Ook Landsmeer weet niet hoeveel de hele uitvoering van energietoeslag gekost heeft. Het geld hoeven alle gemeenten uiteindelijk niet zelf op te hoesten, omdat het Rijk garant staat voor de energietoeslag en de uitwerking daarvan.

Lees ook Amsterdam Ambtenaren krijgen 750 euro vanwege inflatie en hoge energieprijzen

Alle gemeenten in Zaanstreek-Waterland samen hebben 18.6 miljoen euro uitgegeven zodat huishoudens deze winter de kachel kunnen laten branden. Voor dat geld zijn alle uitkeringsgerechtigden geholpen en ruim 14.000 huishoudens die een aanvraag hebben gedaan. Daarvan wachten er 1.700 op goedkeuring bij de verschillende gemeenten. Achterstand Qua verwerking loopt Zaanstad, relatief gezien, het minst achter. Evengoed moet ze nog 875 aanvragen van de in totaal 9.000 inzendingen controleren. Het kost de gemeente nu al 800.000 euro aan verwerkingskosten. Artikel gaat door onder de video

Zaanstad zet gas op energietoeslag, nog miljoenen beschikbaar - NH Nieuws

In Purmerend moeten ze nog 450 van de 2.555 aanvragen controleren. Naar verwachting gaat het de gemeente 375.000 euro kosten. Edam-Volendam zegt op schema te lopen, maar moet toch nog 129 van de 1.055 aanvraagformulieren verwerken. Tot nu toe heeft dat de gemeente bijna 20.000 euro gekost.

Huishoudboekje kwijt Wormerland en Oostzaan hebben geen idee wat de hele operatie gekost heeft. "Het is nagenoeg onmogelijk om dit in beeld te brengen. We wilden het geld snel bij de mensen krijgen en er was weinig ruimte om dat allemaal goed voor te bereiden", laat Over-Gemeenten weten. Wormerland moet nog 85 van de 543 bekijken. In Oostzaan zijn het 57 van de 284 aanvragen die nog doorgespit worden.

"Specifieke gegevens over de kosten van het verwerken van de aanvragen hebben wij niet ontvangen" gemeente Landsmeer

Ook Landsmeer kan niet de vinger leggen op wat het de gemeente gekost heeft. "De aanvragen worden voor ons afgehandeld door gemeente Waterland. Specifieke gegevens over de kosten van het verwerken van de aanvragen hebben wij niet ontvangen", laat de gemeente weten. De gemeente heeft in totaal maar 195 verzoeken binnen gekregen en moet er nog 55 onder de loep nemen. Waterland zelf laat weten 75.000 aan administratiekosten kwijt te zijn en moet nog 46 van de 494 huishoudens controleren die om het extra geld hebben gevraagd. Nog een kleine twee weken en dan moeten alle aanvragen voor dit jaar binnen zijn.