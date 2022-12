De Verdwenen Stad: Vredenhof, een buitenplaats voor de allerrijkste Amsterdammers

In het programma De Verdwenen Stad gaan we iedere keer naar een andere plek in Haarlem om te kijken hoe die in de loop van de tijd is veranderd. Deze keer staat buitenplaats Vredenhof centraal. Hier, aan de Haarlemmer Hout, vonden de gegoede burgers van Amsterdam rust en vermaak.

"Hier zaten de gegoede burgers van Amsterdam", vertelt architectuurhistoricus Pieter Vlaardingerbroek. "Ze kwamen met veel plezier van de Herengracht naar een van de bekendste plekken om je te vermaken; de Haarlemmer Hout. Veel van die Amsterdammers dachten: waarom maken we dan niet meteen een buitenplaats, zodat we hier kunnen verblijven."

Haarlem was in de zeventiende eeuw, maar ook later, een favoriete plek voor Amsterdammers met veel geld. Hier vonden ze een heerlijke plek om te verpozen.

Klassiek

Buitenplaats Vredenhof in de huidige staat is niet zoals hij oorspronkelijk werd gebouwd.

Vlaardingerbroek: "Wat we nu zien is niet het eerste huis. Er zit een oude kern in dit huis, maar waar we nu naar kijken is weer uit een latere periode. Dat zie je ook aan al die andere buitenplaatsen. Dat is een ontwikkeling die ontstaat in de zeventiende eeuw. Ze worden in de loop van de tijd gemoderniseerd."

De eerste versie van het huis dateert uit de eerste helft van de zeventiende eeuw. Het was nog een ouderwets bakstenen huis, dat in weinig lijkt op het gebouw waar we nu voorstaan, met een klassieke gevel compleet met ionische zuilen. "De bewoner die hier rond 1800 zit, heeft gekozen voor de meest monumentale vorm,"