Vanavond laatste concert van Zaans barbershopkoor: "Het is een way of life geworden"

Na 38 jaar houdt het Zaanse barbershopkoor Whale City Sound het voor gezien. Ooit een koor waar maar liefst zeventig mannen de longen uit hun lijf zongen, nu zijn er nog zo'n twintig leden over. De jaren beginnen te tellen en de nummers zijn moeilijker uit het hoofd te leren. Vanavond is het laatste concert van de mannen. "We willen de eer aan onszelf houden", zegt koorlid Dick Klijnman.

"We zijn een gezelligheidskoor, maar streven wel naar professionaliteit", zegt koorlid Huub Weenink voorafgaand aan het laatste concert. Hij is al 22 jaar actief voor het koor en kijkt met enige weemoed vooruit naar het laatste concert vanavond. "Ik vind het heel jammer, maar het kan niet meer. Financieel is het ook bijna niet meer te doen. Je hebt allerlei kosten, de dirigent moet natuurlijk ook betaald worden. Daarom hebben we besloten per 1 januari de stekker eruit te trekken."

Het koor was behoorlijk fanatiek en dat leverde ook wat op: maar liefst negen keer werden de zangers Nederlands kampioen. De leden komen uit alle delen van de omgeving. Elke woensdag werd er gerepeteerd in de Kooger Vermaning in Koog aan de Zaan, tien keer per jaar traden de mannen op.

Zijn persoonlijke hoogtepunt: een optreden samen met een ander koor in het Concertgebouw in Amsterdam. "We deden een nummer uit de Lion King. Daar zit een stukje solo in en die mocht ik doen." Hij glundert nog als hij eraan denkt: "In het Concertgebouw! Ja, kippenvel. Dat vergeet ik nooit meer. Afgelopen weekend was ik er ook bij een voorstelling en dan zit je om je heen te kijken. 'Daar heb ik ook gestaan'. Dat is wel een lekker gevoel hoor."

Indruk maken op leerlingen

Philip Schmit zat zestien jaar bij het koor. Hij heeft een stok mee, maar die gaat resoluut aan de kant als er gezongen moet worden. "Het is speciaal en een beetje verdrietig. Ik sta hier niet met tranen in mijn ogen, maar het is wel een 'way of life' geworden." Toen hij begon in het koor werkte het koorlid nog op een school. Toen leerlingen naar zijn koor vroegen werd hij trots: hij bracht videobanden mee naar school om zijn werk te laten zien. "Ze waren laaiend enthousiast."

Hij kijkt uit naar het concert: "Er komen ook een hoop trouwe fans van ons, die ons al jaren hebben gevolgd." Weenink hoopt dat alles goed verloopt. "Als alles netjes op toon blijft, dan is het fantastisch. Je gaat dan met zo'n tevreden gevoel naar huis die avond. 'Lekker gezongen'."

Het concert vanavond is in de Maria Magdalenakerk in Wormer. Het is volledig uitverkocht.