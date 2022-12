Serval Tora is eindelijk gevangen terwijl hij kippen uit de buurt opvrat

Na zes dagen is serval Tora eindelijk in goede gezondheid gevangen. Eigenaar Gregor is ontzettend blij dat zijn grote kat weer veilig thuis is. Vanochtend werd hij om 6.00 uur gebeld door oplettende buurtbewoners in de Zaanse wijk Poelenburg. Daar werd hij gespot en tijdens het nuttigen van een paar kippen wist Gregor hem te pakken.

Dag en nacht heeft zijn baasje naar hem gezocht. Iedere ochtend vroeg op, de hele dag bereikbaar, en slapeloze nachten. Vanochtend was het dan eindelijk raak. Tora werd 'weer' gespot. In alle vroegte snelt het baasje zich naar de aangegeven plek en lukt het hem zijn kat te vangen. Na zes dagen van huis te zijn geweest heeft het huisdier zichzelf in leven kunnen houden. Tekst gaat verder onder de video van een zoekactie eerder deze week.

Gezochte serval op verschillende plekken gezien, eigenaar Gregor nog altijd op zoek - NH Nieuws

Gisteren werd Tora ook gespot in de vroege ochtend maar lukte het de inwoner uit Poelenburg niet hem te vangen. De serval is zes dagen geleden het huis ontvlucht voor de tweede keer dit jaar. "Hij loopt los in ons huis en heeft de deur waarschijnlijk zelf geopend. Het is een grote kat en kan bij de deurklink", vertelde Gregor ons eerder.