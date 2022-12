Larense Brinkbus door kou tijdelijk uit de running, 'Slot moest open geföhnd worden'

Een korte rit van huis naar bijvoorbeeld de supermarkt of het Singer. Sinds begin dit jaar brengt de Brinkbus oudere en minder mobiele Laarders op en neer in het Brinkdorp. Maar dat zal de komende tijd niet meer gaan, want de dorpstaxi kan de kou niet aan en ligt daardoor tijdelijk uit de running. "Tot maart of wanneer het weer mooier wordt."

Maar ondanks de populariteit moet de Brinkbus noodgedwongen tijdelijk aan de kant worden gezet. Het wagentje kan de kou namelijk niet aan. "De ruiten bevriezen en dan is het gewoon ontzettend onveilig om met de bus te rijden. De ruitenwissers en de verwarming kunnen daar niet bij helpen", schetst Van Baars. Daarbij komt dat het in het busje flink kan tochten. "Dus zowel de chauffeur als de passagier zitten te rillen van de kou."

Met één enkel busje en een groep enthousiaste vrijwillige chauffeurs wordt er van hot naar her gereden in het Brinkdorp. "Het zijn zeker twintig ritten per dag en ondertussen moeten er ook nog telefoontjes worden aangenomen om ritten voor de volgende dag in te plannen", legt Walter van Baars, voorzitter van Stichting Dorpsbus Laren uit.

Het gaat zelfs zo ver dat een van de chauffeurs onlangs met een föhn in de weer moest om het slot te ontdooien. De bus is tot maart aan de kant gezet, 'of in ieder geval tot het weer warmer wordt', laat Van Baars weten.

Dankbaarheid

Een van de vrijwillige chauffeurs is voormalig wethouder Peter Calis. "Toen ik wethouder af was kreeg ik opeens zoveel mogelijkheden." Nu rijdt Calis één keer per maand van 9 tot 5 door Laren. "De groep chauffeurs is ook zo groot dat dit voldoende is."

Volgens de heren is het dan ook ontzettend jammer dat de bus tijdelijk aan de kant wordt gezet. "Je krijgt er zoveel dankbaarheid voor terug. Het is echt een steuntje in de rug voor mensen die het nodig hebben", vertelt Calis.