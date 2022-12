Gerard zorgt al jaren voor onderdak arbeidsmigranten, maar moet ze nu op straat zetten

Gerard Fortuyn heeft 17 jaar lang arbeidsmigranten ondergebracht in zijn voormalige woning aan de Neutronweg in Hoorn. Geheel belangeloos zorgde hij voor onderdak. Het werd gedoogd en er was nooit gedoe. Maar daar komt per 1 februari een einde aan. De gemeente wil dat het pand ontruimd wordt. "Ik word hier heel bedroefd van"

Ooit woonde Gerard zelf met zijn gezin in de woning, dat boven zijn bedrijfspand zit. Maar toen hij in 2005 met pensioen ging en verhuisde, vond hij het belangrijk dat de ruimte niet leeg kwam te staan. Sindsdien wonen er 10 arbeidsmigranten. De woonruimte waar de arbeidersmigranten verblijven heeft maar liefst een oppervlakte van 256 vierkante meter. "Dat betekent dat ieder persoon die hier woont 25,6 vierkante meter heeft", concludeert Fortuyn gefrustreerd. De woonruimte is netjes ingedeeld. Zo is er een gezamenlijke woonruimte, riant balkon, een moderne keuken en recentelijk is er een nieuwe douche geïnstalleerd. Het raakt de eigenaar van het pand dan ook emotioneel hard dat de woonruimte ontruimd moet worden voor 1 februari.

"Ik ben een sociaal mens, dus ik wil dit niet accepteren" Gerard Fortuyn, eigenaar bedrijfspand

"Ik ben een sociaal mens, dus ik wil dit niet accepteren", vervolgt een emotionele Fortuyn. "Je mag het best weten, maar ik verdien hier niks aan want alles wat ik er voor vang geef ik weg." De eigenaar van het pand vindt het onbegrijpelijk dat in tijden van enorme woningnood, straks zijn riante woningruimte leeg komt te staan. Juridisch gezien schaakmat Na het ontvangen van de brief probeerde Fortuyn via juridische wegen, de politiek en het inschakelen van een advocaat het lot te veranderen. Tot een middenweg met de gemeente kwam het echter niet. "Ik sta met mijn rug tegen de muur", ziet Fortuyn. "En juridisch gezien sta ik inderdaad schaakmat, maar ik vraag mij af: waar is de menselijk maat in ons systeem gebleven?" De eigenaar van het pand kreeg twee individuele boetes op gelegd van 10.000 euro per stuk. "In eerste plaats overtreed ik de wet dat ik meerdere mensen die geen familie zijn op één anders heb wonen", zucht Fotruyn. "En de tweede boete omdat ze niet bij Baas Business Market - het bedrijf van Fortuyn dat onder de woningruimte zit - op de loonlijst staan."

"De gemeente kan de zaak juridisch gezien winnen, maar je verliest de gemeenschap" Gerard Fortuyn, eigenaar bedrijfspand

De eigenaar van het pand maakt zich dan ook zorgen over het lot van de arbeidsmigranten die werkzaam zijn bij verwerkingsbedrijf Hessing in Zwaagdijk. "Natuurlijk heeft de gemeente niet nagedacht over het lot van deze mensen. Ik weet alleen dat de gemeente vanaf 1 februari gaat handhaven en ik wil die boete van 20.000 euro niet gaan betalen." Fortuyn hoopt dan ook dat de gemeente alsnog bijdraait. "De gemeente kan de zaak juridisch gezien winnen, maar je verliest de gemeenschap."

Marius woont sinds één jaar in de woning, maar heeft geen idee waar hij straks naartoe moet: "Ik beland op straat" Tom de Vos

Enkele arbeidsmigranten vonden het geen probleem om op de foto te gaan Tom de Vos

Bewoner Marius Een van de bewoners is Marius uit Roemenië. Sinds een jaar heeft hij een kamer bij Fortuyn en daar woont hij met veel plezier. "We hebben te horen gekregen dat we eruit moeten, maar waar we na 1 februari naartoe moeten is niet duidelijk. De kans bestaat dat ik dan op straat beland, maar dat wil ik natuurlijk niet. Ik ga dan maar noodgedwongen terug naar Roemenië."

"Geen enkele Nederlander wil dit werk doen, maar we verwachten wel dat de groente gesneden in de supermarkt ligt" Gerard Fortuyn, eigenaar pand

Fortuyn kan er met zijn hoofd niet bij dat deze mensen terug moeten naar hun eigen land. "In Nederland staan we te springen om deze werknemers. Geen enkele Nederlander wil dit werk doen, maar we verwachten wel dat de groente gesneden in de supermarkt ligt." Het valt Fortuyn zo zwaar dat hij er 's nachts niet van slaapt: "Wat beweegt zo'n gemeente, wat voor overlast veroorzaken we? Helemaal niks, niks, niks! Ik faciliteer alleen maar."

Gerard Fortuyn in gesprek met een arbeider - Tom de Vos

Gemeente Hoorn Op 23 maart 2021 besloot een ruime meerderheid van de Hoornse gemeenteraad de motie ‘Stop huisvesting tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten in woningen’ aan te nemen. "Deze motie werd destijds afgeraden door het college", legt woordvoerder Gea Wolfslag van de gemeente Hoorn uit. "Als belangrijkste reden werd genoemd dat het intrekken van de motie zou betekenen dat we geen legaal alternatief meer zouden hebben om buitenlandse werknemers te huisvesten en dat mensen dan dus op straat zouden belanden, of in illegale bewoning belanden." Sinds het aannemen van de motie is het dus niet meer mogelijk om nieuwe vergunningen te verlenen voor de verhuur/bewoning van huizen door meerdere mensen die geen gezin vormen. Dat geldt dus niet alleen voor buitenlandse werknemers, maar ook voor studenten, hospita-situaties of andere woonvormen.

"Op dit moment is het niet mogelijk om de situatie aan de Neutronweg op Hoorn 80 te laten voortbestaan" Gea Wolfslag, woordvoerder gemeente Hoorn

"Er wordt gewerkt aan beleidsregels voor kamerverhuur, woningdelen en woningsplitsen in de gemeente Hoorn, maar op dit moment is het niet mogelijk om de situatie aan de Neutronweg op Hoorn 80 te laten voortbestaan", concludeert de woordvoerder. "Wat betreft de situatie op de Neutronweg kunnen we zeggen dat deze situatie niet bekend was bij de gemeente en dus ook nooit legaal of gedoogd is geweest."