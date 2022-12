Stephanie start initiatief voor PostNL-bezorger uit de wijk en dat pakt groots uit

Tijdens haar zwangerschap liet Stephanie uit Purmerend veel zware pakketten bezorgen. De aardige en vooral behulpzame pakketbezorger is een bekende in de wijk in Weidevenne. Hij wordt enorm gewaardeerd door buurtbewoners. Voor Stephanie reden genoeg om hem tijdens de drukte rondom de feestdagen in het zonnetje te zetten.

Stephanie startte in de plaatselijke Facebookgroep een oproep met een 'Tikkie' voor een inzameling, zodat ze namens de buurt een kleinigheidje voor hem kon kopen. Inmiddels is het bedrag waarop zij had gehoopt vertienvoudigd en heeft ze een tweede Tikkie moeten openen omdat het maximaal aantal giften is overschreden. "Al meer dan 80 mensen uit de wijk hebben een bedrag overgemaakt", zegt de Purmerendse aan de telefoon.

2 miljoen pakketten

PostNL-woordvoerder Ivar Noordenbos vindt het leuk om te horen dat er dergelijk initiatief is gestart voor een gewaardeerde collega. "Van Black Friday tot en met de feestdagen is de drukste periode bij ons." Normaliter is PostNL berekend op het bezorgen van 1,1 miljoen pakketten en 8 miljoen brieven per dag.

Tijdens de feestdagen worden dat ineens 2 miljoen pakketten en 11 miljoen brieven. Die stijging wordt deels opgevangen door bijvoorbeeld kantoorpersoneel in te zetten als bezorger, maar bezorgers hebben het in deze periode ook extra druk. Het sorteercentrum wordt versterkt met uitzendkrachten.