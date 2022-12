Inwoners appartementencomplex met hoogwerker uit huis gehaald door brand in meterkast

Bij een brand aan de Wendelaarstraat in Alkmaar zijn vrijdagochtend vroeg alle inwoners uit het appartementencomplex geëvacueerd, sommige per hoogwerker. Bij de brand vielen geen gewonden.

Rond 05:30 uur is er brand uitgebroken in een appartement aan de Wendelaarstraat in Alkmaar. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat de brand vermoedelijk is ontstaan in de meterkast van één appartement.

Veel rook

Het appartementencomplex aan de Wendelaarstraat huisvest 18 woningen. Alle inwoners uit deze appartementen zijn vanochtend geëvacueerd en opgevangen in het naastgelegen appartementencomplex. Door de vele rookontwikkeling stonden sommige inwoners op het balkon: "Deze personen zijn per hoogwerker van de brandweer uit hun woning gehaald zodat zij niet door de gang vol met rook hoefden te lopen."

Het appartement waar de brand vermoedelijk in de meterkast ontstond, heeft veel rook- en waterschade opgelopen, aldus de woordvoerder. De geëvacueerde bewoners worden opgevangen door Stichting Salvage.