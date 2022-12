Amstelveen legt straat vernoemd naar doodgeschoten agent Cevat officieel vast

De in 2008 doodgeschoten agent Gabrielle Cevat krijgt officieel een straat in de nieuwe Amstelveense woonwijk Scheg-Oost. Het stadsbestuur in Amstelveen heeft dat deze week formeel vastgelegd in het zogeheten straatnamenbesluit. De politieagent werd op weg naar haar werk doodgeschoten toen zij een automobilist met gevaarlijk rijgedrag staande hield.