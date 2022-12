Gladheid in West-Friesland: drukte bij bergingsdienst en ook ziekenhuis ziet toename

Het is glibberen en glijden in West-Friesland sinds gisteravond. Door de gladheid belandden op verschillende plekken auto's langs de weg en zijn er valpartijen met de fiets of lopend. Drukte bij bergingsdienst Theo Rood dus. Ook op de spoedeisende hulp van het Dijklander Ziekenhuis komen al botbreuken binnen.

Auto te water in Andijk door gladheid - Inter Visual Studio/ Daniëlle Rood

"Van 17.00 tot 22.30 uur was het drukker dan normaal. We hadden zeven glijpartijen, waaronder die ene in Andijk", vertelt een woordvoerder van de bergingsdienst. De auto raakte te water, nadat hij door de gladheid rechtdoor was geschoten op het kruispunt van de Kadijkweg. De auto nam tijdens zijn glijpartij ook een meterkast mee. De bestuurder raakte niet gewond en wist op eigen kracht uit de auto te klimmen. "Het was ook spekglad: je kon zo schaatsen op de weg. Nadat mensen werden opgeroepen om binnen te blijven, was de rust wedergekeerd."

Een fietsster komt lelijk ten val in Zwaag - Inter Visual Studio / Danielle Rood

Ook in Zwaag ging het mis. Een fietser kwam daar lelijk ten val rond 21.20 uur op de Jan Tinbergenweg. Bij de val raakte de been van de vrouw beklemd tussen het frame en de trapper van de fiets. De politie en ambulancepersoneel kregen haar niet los, waarna de brandweer werd ingezet. Die kwam met zwaar geschut en bevrijdde haar, waarna ze voor controle naar het ziekenhuis is gebracht. Toestroom is te doen Is het druk op op de spoedeisende hulp? Door de spiegelgladde stoepen en wegen zijn tientallen mensen uitgegleden door de gladheid. Maar de spoedeisende hulp in Hoorn kan de toestroom aan, laat het Dijklander Ziekenhuis weten. "Het is wat drukker dan normaal, maar het is nog te overzien. We hebben nu drie mensen op de SEH, met kwetsuren als botbreuken na een valpartij met de fiets. Mogelijk dat er meer bijkomen, die door de huisarts naar het ziekenhuis worden doorverwezen."