Nieuwe coalitie rond in Dijk en Waard, CU levert wethouder

Er is een nieuwe coalitie gesmeed in Dijk en Waard nadat vorige maand de samenwerking met de VVD werd opgezegd. Maar liefst zes partijen gaan nu samenwerken. Fred Ruiten van de ChristenUnie wordt voordragen als nieuwe wethouder financiën.

De coalitie bestaat nu uit de Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP), Lokaal Dijk en Waard (LDW), Senioren Dijk en Waard (SDW), GroenLinks, PvdA en ChristenUnie. Die laatste drie partijen vervangen de VVD.

Vorige maand maakten de DOP, LDW en SDW bekend dat samenwerken met coalitiepartij VVD niet meer haalbaar was. De partijen spraken over een aantal 'onoverbrugbare problemen', die een samenwerking in de weg staan.

Akkoord

In het bijbehorende coalitieakkoord van de zes partijen wordt gesproken over 'een stevig sociaal beleid, sterke inzet op voldoende betaalbare woningen (30% sociaal), actief met maatregelen gericht op verduurzaming, woningisolatie en klimaat en versterking van het groen en de biodiversiteit'.

Meer over de nieuwe coalitie is te lezen bij onze mediapartner Dijk en Waard Centraal. Maandagavond is er een extra raadsvergadering over het akkoord.