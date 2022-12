Podcastserie Tussen Duin en Dijk: wat doet stikstof met ons duinlandschap?

In deze eerste aflevering staat het Noord-Hollandse duinlandschap centraal. Verslaggever Stephan Roest: "Ik loop een rondje met Mark Jansen van Stichting Duinbehoud. Hij is plantenkenner, maar vooral ook liefhebber van het duin als landschap en als ecologisch systeem. Er is in Europa niet veel over van dit soort duinnatuur, ga maar eens in België kijken, daar is de duinstreek grotendeels volgebouwd."

Ook proberen we een antwoord te zoeken op de vraag wat stikstof nou eigenlijk is, samen met Sjoerd Andela. Hij is stadsecoloog in Haarlem, een stad met aan de westkant duinnatuur en aan de oostkant weilanden met weidevogels.

Sjoerd ziet de brandnetels en bramen overal groeien als kool. Ook in het water van sloten en kanalen zorgt stikstof voor wildgroei van algen en bepaalde waterplanten. Stikstof is onmisbaar voor de groei van planten, ook van de zeldzaamste soorten. Maar Sjoerd legt uit hoe te veel van het goede op de verkeerde plek de natuur aantast.