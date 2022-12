LIVE NH Sport met Telstar - MVV Maastricht

Telstar sluit de eerste seizoenshelft vanavond af met de thuiswedstrijd tegen MVV Maastricht. De huidige nummer drie van de eerste divisie is op papier een zware tegenstander, maar presteert buiten het eigen stadion beduidend minder goed dan in de eigen Geusselt. De wedstrijd in Velsen-Zuid is rechtstreeks op de radio te volgen in NH Sport.