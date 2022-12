Purmerend krijgt ruim 5 miljoen van het Rijk om woningen te bouwen

De gemeente Purmerend krijgt geld van het Rijk voor de bouw van nieuwe woningen in het Waterlandkwartier. In totaal wordt er 36 miljoen euro uitgetrokken voor de versnelde bouw van ruim 10.000 woningen in de Metropoolregio Amsterdam.

Naast Purmerend zijn de projecten in Amsterdam Zuidoost, Osdorp en Noord toegekend. Ook is er geld toegekend voor woningen aan de Zijlweg in Haarlem. De aanvragen van de gemeenten Zaanstad en Edam-Volendam zijn niet gehonoreerd.

Waterlandkwartier

Het Rijk kent ruim 5,1 miljoen euro subsidie toe voor het versnellen van de woningbouw in het Waterlandkwartier in Purmerend. De komende 20 jaar bouwt Purmerend in totaal meer dan 10.000 woningen waarvan ongeveer 1800 in het Waterlandkwartier.