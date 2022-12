Is het ijs dik genoeg op de ijsbaan in Uitgeest?

Het was vannacht rond het vriespunt in Uitgeest, en er lag gisteren al vier centimeter ijs op de natuurijsbaan. Bij vijf 'giet it oan'. En dus is de vraag vanochtend: is het ijs dik genoeg om te kunnen schaatsen?

IJsmeester Nico Brantjes komt, zoals iedere ochtend als het gevroren heeft, rond negen uur naar de ijsbaan langs de Geesterweg. Hij is gewapend met een boor en een meetstokje in de hoop er vijf centimeter ijsdikte mee te meten, een centimeter meer dan gisterochtend. In dat geval kunnen kinderen vandaag de ijzers onderbinden. Bij acht mogen ook volwassenen, maar dat zal vandaag niet gebeuren.

Vlak voor het meten is er toch een klein beetje vrolijke spanning bij Brantjes. "Toen ik hierheen fietste had ik goede hoop, maar nu denk ik: misschien net wel, of net niet." Dan stapt hij voorzichtig het ijs op.

Bekijk hier het meetmoment: