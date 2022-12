Amsterdam nl Amsterdamse sportschool voor mensen met een beperking dreigt te moeten sluiten: "100 extra leden nodig"

Revasport in Amsterdam Nieuw-West verzorgt sportlessen voor mensen met een fysieke beperking. Nu de subsidie van de gemeente en de huurkorting van revalidatiecentrum Reade stoppen, is onduidelijk hoe het verder moet.

De sportschool kampt met een tekort aan leden. Momenteel staan honderd sporters ingeschreven, terwijl er minimaal tweehonderd nodig zijn om de huur te kunnen ophoesten. Roselien van Enst, die Revasport vorig jaar oprichtte, heeft op verschillende manier geprobeerd om de zaak rendabel te maken: "We hebben gesneden in de openingstijden en de tarieven laten stijgen, maar de huur is zo ontzettend hoog dat we het zonder subsidie en huurkorting niet redden."

Extra begeleiding De leden van Revasport kampen met fysieke beperkingen, vaak door niet-aangeboren hersenletsel of reuma, en hebben extra veel begeleiding nodig. Van Enst: "De kosten voor personeel zijn daardoor erg hoog, en daar kunnen we er ook niets aan veranderen. Onze medewerkers helpen mensen om op de sportapparaten te komen en ze in te stellen, en leggen de oefeningen uit. Veiligheid is het allerbelangrijkste en daar kunnen we niet op besparen."

Lotgenotencontact Van Enst zou graag verhuizen naar een andere locatie met een lagere huur, maar vanwege het lage ledenaantal is dat lastig: "We zijn nu maar een halve dag open, omdat we niet meer kunnen betalen. En dat terwijl sporten voor deze groep zo belangrijk is. Niet alleen voor hun fysieke gezondheid, maar ook vanwege het lotgenotencontact en het kopje koffie na afloop." Lid worden van een reguliere sportschool is voor de leden geen optie, omdat die lang niet allemaal rolstoeltoegankelijk zijn. Meestal is er ook niet voldoende personeel aanwezig om op tijd in te grijpen bij ongelukken. De harde muziek en vele prikkels zijn voor veel mensen met hersenletsel bovendien vaak te heftig. Toekomst De subsidie van de gemeente van 36.000 euro stopt aan het einde van het jaar en eind februari loopt de huurkorting van Reade af. In de tussentijd zoekt de sportschool samen met de gemeente naar een oplossing om zelfvoorzienend verder te kunnen gaan.