Gladheid houdt aan: KNMI waarschuwt reizigers en meerdere ongelukken in de provincie

Het KNMI heeft opnieuw tot het middaguur code geel afgegeven en waarschuwt vandaag voor verraderlijke gladheid in heel het land. Vooral op wandel- en fietspaden kan het 'verraderlijk gevaarlijk' zijn vanochtend, meldt een woordvoerder van het KNMI. Door de gladheid zijn er onder andere in Amstelland en Haarlemmermeer meerdere ongelukken gebeurd. Op de A4 was het minder glad, maar daar zorgde een autobrand voor wat vertraging.

In Broek in Waterland op de Broekergouw lag er vanmorgen vroeg een auto in de sloot. Of er iemand gewond is geraakt is niet bekend. Het advies luidt: "Wees je er van bewust dat het glad kan zijn. Voor mensen die de weg op gaan houd rekening hiermee, pas je snelheid aan en houd voldoende afstand."

Code oranje

Een woordvoerder van het KNMI laat weten dat snelwegen nu weer redelijk goed begaanbaar zijn: "Tot vannacht hadden wij code oranje uitstaan, maar omdat de neerslag zo goed als verdwenen is, is deze weer afgeschaald naar code geel." In de praktijk betekent het dat snelwegen over het algemeen goed begaanbaar zijn. Het KNMI spreekt van 'verraderlijke gladheid' omdat vooral op lokale wegen als voet- en wandelpaden het nog erg glad kan zijn. Daar is meestal nog niet (genoeg) gestrooid.

