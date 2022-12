Het was door onenigheid lang onzeker, maar lichtjesavond in Enkhuizen gaat door

Lichtjesavond gaat zaterdag toch door in Enkhuizen. Eerder leek het evenement rondom de Zuider Havendijk niet door te gaan, omdat de organisatie zich had teruggetrokken. Maar nu komt het evenement er toch, al is er nog wel onenigheid in de buurt.

Foto Ruiter

25 jaar lang was het in december vaste prik. De straatlichten rondom de Zuider Havendijk gingen uit. Kaarslicht zowel op straat als bij de bewoners binnen zorgden voor een sfeervolle kerstwandeltocht bij bezoekers. Steeds meer regels Maar dit jaar vroeg initiatiefnemer en buurtbewoner Harry Groot geen vergunning meer aan. De regelgeving bij de gemeente was inmiddels zo uitgebreid, dat hij het niet meer zag zitten. Wegafzettingen, verkeersregelaars: alles moest de organisatie zelf regelen. De gemeente kwam in actie en benaderde horeca-ondernemer Thomas de Boer, eveneens bewoner van de Zuider Havendijk, om het over te nemen. Die had daar wel oren naar. Dus probleem opgelost, zo was de gedachte. Maar dat liep anders. Onenigheid over plotselinge plannen Groot en enkele buurtbewoners voelden zich overvallen en verzetten zich tegen de plan. 'Er werd een briefje met instructies bezorgd. Deze zijn niet met ons gecommuniceerd', valt te lezen op een brief die Groot op zijn raam heeft geplakt. Ondanks herhaalde pogingen lukt het ons niet om hem zelf te spreken. Thomas de Boer laat weten het jammer te vinden dat het zo is gelopen. "Ik ben benaderd door de gemeente en dacht: het kan toch niet de bedoeling zijn dat zo'n mooi evenement stopt." Hij vervolgt: "Ik ben in overleg gegaan en heb Harry Groot gebeld. Ik wilde het met hem doen, maar het verliep lastig. En toen werd het onnodig een rel." Groot heeft zelf al een ander evenement gepland in drie kerken met muziek. Wat De Boer betreft kan het prima samengaan met een traditionele lichtjesavond. "Ik heb ook gezegd: doe jij het in de kerken, wij willen helpen." Toch gewoon lichtjesavond Het heeft niet geholpen. Maar hoe dan ook komt er een lichtjesavond zoals vanouds. "Alles wordt afgezet met hekken en er zullen lichtjes zijn. We willen ook het een en ander uitlichten", aldus De Boer. En wat hem betreft komt er nog een gesprek met Harry Groot. "Er is voor nu gewoon een route, maar ik ga zeker nog met hem in gesprek om te kijken hoe we de komende jaren verder gaan." Hier onder een impressie van Lichtjesavond 2019 toen het evenement, nog voor corona, voor het laatst werd georganiseerd:

Lichtjesavond Enkhuizen in 2019 - NH Nieuws