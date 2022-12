Tweede schietpartij in één dag in Alkmaar: verdachte wordt nog gezocht

Vanmiddag is er een schietpartij geweest op de Willem Hedastraat in Alkmaar. Het is de tweede schietpartij in 24 uur tijd in de stad. Op dit moment wordt er nog druk gezocht naar de dader.

Via Twitter geeft de politie een signalement. De man zou tussen de 1.80 en 1.90 meter zijn en is helemaal zwart gekleed. Hij draagt een baseball pet en een grote shoppertas bij zich.

Het slachtoffer zou aanspreekbaar zijn geweest, hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Wat er allemaal gebeurd is en waarmee er precies geschoten is, dat wordt volgens de politie nog onderzocht. "Prioriteiten liggen nu bij het vinden van de verdachte. Als iemand hem ziet, vragen wij deze persoon niet zelf te benaderen omdat hij een wapen bij zich kan dragen."

Schietpartij gisteren

Op een steenworp afstand van deze schietpartij vandaag, was er gistermiddag rond half 6 ook een schietpartij. Dit was aan de Willem Kaftstraat, één straat achter de Willem Hedastraat. Toen werd er een 46-jarige man beschoten met vermoedelijk een vuurwapengelijkend voorwerp.

Er was een woordenwisseling tussen het slachtoffer en de verdachte. Toen de man wegliep zag hij dat de verdachte een voorwerp pakte en op hem richtte. De man is direct naar huis gerend en heeft vervolgens de politie gebeld. De verdachte is na een zoekactie niet meer gevonden. De man raakte lichtgewond en is voor behandeling naar het ziekenhuis gegaan. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen en camerabeelden.

Of de twee schietpartijen iets met elkaar te maken hebben, dat kan de politiewoordvoerster niet bevestigen. "We nemen het schietincident van gisteren mee in het onderzoek."