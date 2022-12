Noord-Holland geniet (voorlopig voor het laatst?) van pret op natuurijs

Noord-Hollanders konden vandaag, voordat het ging dooien, nog een paar uurtjes genieten van natuurijs. Nadat het vandaag flink had gevroren waren niet alleen de wegen spekglad, ook het ijs lag er op sommige plekken mooi bij.

In Waterland kon verslaggever Aart van Eldik gisteren al even genieten van het ijs, en vanmorgen was het daar op die plek een stuk drukker. "Het gaat straks dooien, dus je moet er vroeg bij zijn", roept een van de schaatsers vanaf het ijs. "

Schaatsers hebben zich daar wel goed voorbereid: meerdere mensen hebben prikkers en werptouw bij zich om zo zichzelf of anderen in veiligheid te kunnen brengen als het ijs toch een beetje te snel smelt.

Alleen of met z'n allen?

In West-Friesland wordt ook volop genoten van het schaatsweer. Langs het IJsselmeer treft onze verslaggever Arie, die het liefst in zijn eentje geniet van het natuurschoon. Het ijs kraakt en piept onder zijn gewicht, maar dat houdt hem niet tegen. "Een waaghals? Dat vind ik niet. Maar ik vind het wel mooi om als eerste op het ijs te staan."

In Aartswoud biedt een aangelegd ijsbaantje in het dorp een leuke plek voor een grote groep kinderen. Zij schaatsen liever met z'n allen.

