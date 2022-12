Maakt nieuwe wethouder wel ruimte voor Susanne? "Kaasmeisje heeft grotere borsten"

Bedenker van het standbeeld Susanne, Cor Ootes, gaat morgenochtend in gesprek met de gemeente Alkmaar over de bronzen sekswerker. Hij hoopt de nieuwe wethouder ervan te kunnen overtuigen dat Susanne na haar verbanning nu toch een vaste plek in de binnenstad verdient. "Sekswerkers horen net als kaasmeisjes bij de stad Alkmaar."

Bronzen sekswerker Susanne zwerft al flink wat jaartjes rond in het centrum van Alkmaar. Soms staat ze bovenop een dak naast de Achterdam. Onder een bordje dat leest: 't verbannen meisje, kijkt ze dan uitdagend over de Dijk. Op andere dagen vindt ze onderdak bij winkeliers uit de binnenstad. Een vaste plek op De Dijk heeft ze van de gemeente nooit gekregen. Initiatiefnemer en pandeigenaar van de Achterdam Cor Ootes kwam samen met een bevriende kunstenaar, Manfred Holz, op het spraakmakende beeld nadat ze samen een wandeling door de binnenstad maakten. 'Geen uithangbord' "Het is geen uithangbord voor de Achterdam, maar een soort parodie op het kussende kaasmeisje", wil Ootes benadrukken. "Met Susanne willen we meer Duitse toeristen naar Alkmaar trekken. Victor Kloos van OPA riep inwoners weleens op daarover mee te denken. Dat zaadje is in mijn hoofd ontkiemd en met die bevriende kunstenaar kwam Susanne tot leven."

'Het beeld straalt geen respect uit voor vrouwen en prostituees en past beter achter de ramen' Tineke Bouchier (GroenLinks) sprak zich in 2020 negatief uit over Susanne

De bedoeling was dat het standbeeld een plekje op de Dijk, dichtbij het seksstraatje zou krijgen. Maar in de tijd van oud-burgemeester Piet Bruinooge, en later Emile Roemer, moest het college niets weten van Susanne. Vooral de Alkmaarse partij GroenLinks had er geen goed woord voor over: "Wij vinden het beeld niet geschikt voor de openbare ruimte en het beeld straalt geen respect uit voor vrouwen en prostituees", zei raadslid Tineke Bouchier van GroenLinks eerder tegen mediapartner Alkmaar Centraal. "Het past beter achter de ramen." Ook zou de hoeveelheid aan kabels en leidingen die onder de Dijk lopen, de plaatsing van Susanne onmogelijk maken, zo stelde het voormalig college eerder. Maar volgens Ootes is dat onzin. "Natuurlijk liggen daar allemaal leidingen en kabels. Maar we kregen een plattegrond te zien, die niet op de juiste schaal was ingetekend. Dan lijkt dat hele gebied vanzelfsprekend vol te liggen. Het is geen kwestie van kunnen, maar willen." Naakte vrouw in stadhuis En die starre houding vindt hij hypocriet, gezien de gemeente zelf ook niet vies is van een beetje naakt of vrouwelijk schoon. "Denk aan het kaasmeisje dat met haar boezem naar voren en haar getuite lippen bezoekers verwelkomd op het Waagplein. En ook in ons eigen stadhuis staat een levensgroot beeld van een halfnaakte vrouw", vult Ootes aan.

Volgens Ootes slaat raadslid Bouchier van GroenLinks de plank ook volledig mis door te zeggen dat het beeld respectloos is naar vrouwen. "Susanne staat juist voor tolerantie en voor de keuzevrijheid van de vrouw. Er wordt vaak een beetje laag op dit werk neergekeken, maar het is gewoon een legaal beroep. Toch hebben zelfstandig ondernemers uit de vergunde seksbranche nog altijd weinig rechten." 'Alle opties weer open' Nu Van Iterson Scholten (PvdA) het van voormalig wethouder Christian Braak (GroenLinks) heeft overgenomen, liggen wat Ootes betreft alle opties weer open. "Duitse toeristen komen nog steeds op het kantoor van de Achterdam vragen waar de mooie Susanne is gebleven. Als het op de Dijk niet lukt, kan ze misschien een vast plekje krijgen op het plein naast café 't Kooltuintje. En anders zet ik haar maar op mijn eigen dak." Mediapartner Alkmaar Centraal vroeg in 2020 aan voorbijgangers wat zij van het beeld Susanne vonden. Daarover waren de meningen verdeeld, maar één Alkmaars stel vond Susanne in elk geval beeldschoon: "Kunst wordt gemaakt om naar te kijken en wel vaker omstreden. Dat is dan maar zo. Als je alleen kunst plaatst waarvan je zeker weet dat iedereen het mooi vindt, dan schiet je het doel voorbij. Ik vind het prachtig."

