Schaatsfanaten op het ijs gespot in Vondelpark

Waar voor veel mensen het ijs in de stad misschien nog net te dun is, hebben een aantal schaatsfanaten in het Vondelpark toch de ijzers ondergebonden. Op zowel de grote vijver als de vijver voor Vondel CS staan er mensen op het natuurijs.

Vannacht vroor het genoeg om de eerste schaatsers echt te kunnen houden. De durfallen waagden de gok en hebben de eerste rondjes op het natuurijs inmiddels geschaatst. Voor liefhebbers die ook graag het ijs op willen: vannacht vriest het ook nog, dus naar verwachting moet het water ook nog morgen bevroren zijn.

Hard Gaat Ie

Ook bij IJsclub Hard Gaat Ie in Landsmeer zien ze de kans op het schaatsen op natuurijs weer een stukje rooskleuriger in. Gister stond de meting van de dikte van het ijs op 4,5 centimeter. IJsmeester René Segers wist te melden dat ook vandaag het ijs weer dikker is geworden, naar ongeveer 6 centimeter. Segers hoopt dat aankomende zaterdag het ijs dik genoeg is om een leuke dag voor de jeugd te organiseren op het ijs.