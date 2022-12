Ouders Shana woedend om uitspraak doodrijden dochter: "Blijkbaar kom je hier makkelijk mee weg"

De 21-jarige man die op 4 maart vorig jaar de 22-jarige Shana Leurs doodreed in Osdorp, is schuldig aan de dood van het meisje. Mohamed L. krijgt 6 maanden celstraf en een rijontzegging van 2 jaar opgelegd van de rechter. Dat is vanmiddag bepaald door de rechter. Haar ouders, Ivar en Wanda Leurs, zijn niet te spreken over deze straf: "Op deze manier geef je een heel slecht signaal af aan de maatschappij."

Als Shana op 4 maart 2021 de Wolbrantskerkweg in Osdorp oversteekt komt L. vanaf de zijkant aanrijden. Hij raakt Shana, waarna ze zo'n twintig meter verder op straat terecht komt. Later overlijdt ze in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De straf die nu door de rechter is bepaald vinden Ivar en Wanda dan ook veel te laag: "Dit is niet normaal, het voelt als een steek tussen de ribben op deze manier." Volgens de rechtbank is er door L. niet roekeloos, maar onvoorzichtig gereden tijdens en kort voor het ongeluk. Dat terwijl het Openbaar Ministerie (OM) het rijgedrag van de verdachte twee weken geleden wel als roekeloos beoordeelde. Hij zou kort voor de aanrijding nog op zijn telefoon hebben gezeten. Dat de verdachte zijn telefoon heeft bediend is duidelijk, maar de rechtbank kan niet bewijzen dat hij de telefoon daadwerkelijk in zijn hand heeft gehad. "Dat is niet normaal", zegt vader Ivar. "Volgens mij is het al niet oké als je je navigatie aanzet, laat staan dat je je telefoon bedient op welke manier dan ook." Daarnaast reed de verdachte veel te hard. Op de Wolbrantskerkweg mocht toentertijd 50 kilometer per uur worden gereden. Na reconstructie-onderzoek van het OM is vastgesteld dat L. in ieder geval met dubbele snelheid, zo'n honderd kilometer per uur, heeft gereden.

"Verdachte is ernstig tekort geschoten en heeft zich zeer onvoorzichtig gedragen" Vonnis van de rechtbank

De rechtbank houdt er rekening mee dat L. een beginnend bestuurder was. Maar hij kende de omgeving en reed dubbel zo hard op een weg waar dat niet was toegestaan: "Hoewel hij op deze weg voorrang had op het kruisend verkeer heeft verdachte zodanig hard gereden dat het voor hem niet langer mogelijk was om tijdig in te grijpen in het geval dat andere, kwetsbare, verkeersdeelnemers hem die voorrang niet zouden verlenen. Verdachte is daarmee ernstig tekort geschoten en heeft zich zeer onvoorzichtig gedragen", aldus de rechter. Te lage straf? Het Openbaar Ministerie eiste drie jaar celstraf en vijf jaar rijontzegging tegen L. "Ik vraag u de maatschappij te beschermen tegen iemand die zo'n gevaar voor het verkeer vormt", zei de officier. De verdachte toonde veel emotie tijdens de zitting en zei spijt te hebben van wat er is gebeurd. Shana's ouders waren duidelijk en richtten zich tot de verdachte: "Je hebt het prachtige leven ontnomen van ons bloedmooie kind, ik heb er maar één", zei Wanda in tranen.

De ouders van Shana vertelden aan AT5 / NH Nieuws dat ze hopen op gerechtigheid waardoor dit soort ongelukken in de toekomst afnemen. Hun advocaat zei tijdens de zitting dat een taakstraf of voorwaardelijke straf niet genoeg zou zijn. Of het OM in hoger beroep gaat is nog niet bekend, maar Shana's ouders hopen van wel: "Als er geen hoger beroep komt, is dit het signaal dat je blijkbaar iemand mag doodrijden en er zo maar mee wegkomt." Ivar en Wanda willen zich na deze zaak focussen op het voorkomen van nog meer ongelukken, en het veiliger maken van het verkeer voor alle verkeersdeelnemers: "Dit mag niet meer gebeuren, bewustzijn is daarbij het belangrijkst", zeiden ze twee weken geleden.