Zeven jaar cel voor steekpartij met dodelijke afloop in restaurant in Haarlem

De rechtbank heeft een 40-jarige man veroordeeld tot 7 jaar celstraf voor het doodsteken van een 47-jarige man. De steekpartij vond in februari van dit jaar plaats in een restaurant, waar beide mannen werkten.

Steekincident in Haarlem - Laurens Bosch

De 40-jarige man was de bewuste avond aan het werk als kok, het slachtoffer was aan het werk als pizzabakker. De rechter acht het bewezen dat ze rond 21.00 uur ruzie kregen in de keuken. De dader zou hebben besloten naar huis te gaan, maar vergat zijn telefoon en ging terug om die te halen. Toen ontstond er opnieuw een woordenwisseling. Daarbij bemachtigde de man een mes, waarmee hij het 47-jarige slachtoffer neerstak. Samenloop De 40-jarige man maakte een stekende beweging, maar tegelijkertijd bewoog het slachtoffer naar voren om een klap uit te delen. Dat slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd met verwondingen aan zijn borst, maar overleed voor hij daar aankwam.

Hoewel de uiteindelijke steekwond dus deels kwam door een samenloop van omstandigheden, vindt de rechter dat de verdachte 'de kans op de dood van het slachtoffer aanvaarde' door met een groot mes een beweging naar voren te maken. Hij is daarom schuldig aan doodslag. In de hoogte van zijn straf is rekening gehouden met het feit dat de verdachte berouw toont en verantwoordelijkheid neemt voor wat hij heeft gedaan. Naast de celstraf moet de verdachte een schadevergoeding betalen aan de weduwe en de moeder van het slachtoffer, respectievelijk 17.500 euro en 21.000 euro.