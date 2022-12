Schaatspret op natuurijs: "We hebben alles afgezegd om dit te kunnen doen"

"Het gaat straks dooien, dus je moet er vroeg bij zijn", roept één van de schaatsers vanaf het ijs ergens in Waterland. Waar gisteren onze verslaggever Aart als één van de eerste de ijzers onder bond was het vandaag een stuk drukker op het ijs.

"Ik heb prikkers en een werp touw bij me mocht het nodig zijn om andere te helpen. Straks heb ik weer een vergadering op het werk en dat weet je over tien jaar niet meer, dat ik vandaag geschaatst heb nog wel."

Pakken wat je pakken kan

"Het is misschien de enige dag dat het kan", zegt een vrouw die ook bepakt is met prikkers en een touw. "Dus we hebben alles afgezegd op het werk. Het is een gekkenhuis om dat te doen. Ik ben een enorme schijterd, dus ik vind het hartstikke eng. Maar ik ga het gewoon doen."

Volgens onze verslaggever waren de condities heel goed. Zo sprak hij met een schaatser die tussen zijn werk door even het ijs ging proberen: "Het is echt fantastisch, strak, glad, perfect. Weinig scheuren en bijzonder dat het kan vrij vroeg in het seizoen. Ik hoop dat we tot zaterdag kunnen schaatsen, maar hoorde dat het gaat sneeuwen. Dus nu pakken wat je pakken kan."