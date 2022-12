Romy zamelt kerstspullen in voor haar cliënten: "Een lichtje in de duisternis"

Bij velen staat de kachel uit, laat staan dat er budget is voor kerstversiering. Het is de harde werkelijkheid voor een groot deel van haar cliënten, merkt Romy Dol. De activiteitenbegeleider bij GGZ zette daarom een actie op poten om versiering in te zamelen. "Ik heb zo veel spullen opgehaald, dat we een gratis kerstmarkt hebben gehouden."

Als ze op een maandagochtend binnenstapt op haar werk en met enthousiasme vraagt wie zijn kerstboom al heeft staan, blijkt de realiteit niet rooskleurig. "Een enkeling antwoordt dolgelukkig een miniboompje met lichtjes te hebben. Maar velen kunnen niet eens de kachel aan doen. Laat staan iets gezelligs voor in huis aanschaffen." Het gaat om mensen met een psychiatrisch heden of verleden die bij Maatwerk, centrum voor werk en ontwikkeling, dagbesteding volgen. Op verschillende locaties in Noord-Holland Noord. "Velen zijn tussen de 40 en 70 jaar en wonen zelfstandig of soms begeleid. Het zijn mensen die veel alleen zijn, waarvoor het een zoektocht is naar sociale contacten." Lichtpuntje Om letterlijk en figuurlijk een lichtje in de duisternis te brengen tijdens deze donkere wintermaanden, doet Romy een oproep op Facebook. 'Wie heeft er nog een klein boompje of leuke versiering liggen voor deze lieve mensen hier? Het hoeft niet nieuw te zijn, ze zijn heel snel tevreden. Ik kom het met alle liefde ophalen.' En zo gezegd, zo gedaan. "Einde van die werkdag schrok ik mij rot, er waren zo veel reacties." Twee avonden lang gaat ze op pad om de spullen bij mensen thuis op te halen. "Maandagavond een ronde in Avenhorn, De Goorn en Obdam en dinsdagavond in Hensbroek en Ursem." Gratis kerstmarkt Op de locaties in Hoorn en Alkmaar brengt ze de versieringen langs. De opbrengst? "Twee stellingkasten vol met daarnaast nog een tafel. Het was enorm veel!" Na de tweede ophaalronde, wordt de gratis markt aangevuld. "Woensdagmiddag was alles opgehaald. Ik ben heel blij dat ik op deze manier wat kan betekenen. Duizendmaal dank aan alle gulle gevers en aanbieders." Intussen heeft Romy haar zinnen al gezet op komende week. "Dan houden we een gratis kerstdiner. En iedereen heeft ook een kerstpakket gekregen."

West-Friese Weldoeners In tijden van crisis die ieders portemonnee raakt, staan er inwoners op die belangeloos zich inzetten voor de ander. Deze West-Friese Weldoeners verdienen de aandacht. Ben jij of ken jij iemand die een mooi initiatief heeft? Laat het aan ons weten en mail naar: [email protected].