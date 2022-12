Boerenkool met vorst, is het echt lekkerder? We nemen de proef op de som

Boerenkooltelers zijn overal in Noord-Holland druk met de oogst. Niet voor niets, want het gaat om een traditionele wintergroente en het is koud. En het moet natuurlijk gevroren hebben voordat de boerenkool echt lekker is. Dat is tenminste de gedachte, maar klopt dat eigenlijk wel?

Maar de puriteinen onder de boerenkoolliefhebbers zijn het hier natuurlijk niet mee eens. Vorst doet iets met de smaak en dus eet je het alleen in de winter. Uit de onderzoeken blijkt dat dit geen mythe is. Om zichzelf te beschermen tegen de kou zet de plant bij vorst zetmeel om in suiker en wordt daardoor dus zoeter.

Mike Glas uit Broek op Langedijk levert met zijn groentebedrijf op dit moment wel 30 procent meer boerenkool aan supermarkten in Noord-Holland. Toch ziet hij de groente tegenwoordig niet meer als typisch iets voor de winter. "Je kunt het hele jaar door boerenkool krijgen", zegt Glas. "Maar omdat het vroeger alleen in de winter werd gegeten is het juist een traditie geworden voor deze tijd van het jaar."

Het lijkt onwaarschijnlijk, maar er zijn meerdere universitaire studies gedaan naar boerenkool. Eén van de verklaringen voor de populariteit van boerenkool in de winter is ook de meest logische: boerenkool staat in de winter op het land, sla niet.

"Ik heb in september nog nooit klachten gehad over boerenkool omdat de vorst er nog niet over was geweest"

Hoewel dit uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, is het volgens Glas wel achterhaald: "Die vorst is tegenwoordig niet meer belangrijk. De planten zijn namelijk dusdanig veredeld dat die zoetere smaak er al inzit. Dat verschil proef je niet meer. Ik heb in september nog nooit klachten gehad over boerenkool omdat de vorst er nog niet over was geweest."

Bij een smaaktest jaren geleden in een landelijk dagblad bleek ook al dat er geen merkbaar verschil meer werd vastgesteld.

Boerenkool is een superfood

Iedereen is het er in ieder geval wel over eens dat boerenkool erg gezond is. De groente is rijk aan vitaminen, mineralen en antioxidanten. "In de zomer ligt in Nederland de verkoop nagenoeg stil, maar we leveren dan wel gewoon aan het buitenland", legt Glas uit. "Daar wordt boerenkool namelijk vaak gezien als een superfood. Er is helemaal geen associatie met de winter."

Glas zijn laatste opmerking over de groente haalt de romantiek van boerenkool in de winter er wel definitief af: "In februari is de boerenkool in Nederland altijd op. Vanaf half februari importeren we het daarom uit Spanje. Daar hebben ze dezelfde planten als in Nederland. Niemand proeft het verschil. Het staat wel gewoon op de verpakking hoor, maar dat lezen mensen niet."