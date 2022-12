Museum van 20e Eeuw in teken van Lego: "Misschien wel grootste collectie van Europa"

Lego-liefhebbers kunnen hun hart ophalen in het Museum van de 20e Eeuw in Hoorn. Je kan het zo gek niet verzinnen of het staat er. "Het is de grootste en breedste collectie van Nederland, misschien wel van Europa", aldus museumdirecteur Hans Stuijfbergen.

Lego-expositie bij Museum van de Twintigse Eeuw - NH Nieuws

Het is nog maar 1,5 maand geleden dat het museum de enorme verzameling wist te bemachtigen. Grote poppen, zoals Woody uit Toy Story of de postkoets met Lucky Luke en de Daltons. Maar ook Star Wars en Lego City ontbreken niet. En dan is nog niet eens alles te zien. Acht vrachtwagens vol Lego "Onze opslagruimte zit nog vol. We hebben inmiddels acht vrachtwagens vol met Lego naar het museum gehaald." De bedoeling is dat in 2023 nog een zaal wordt ingericht met het bouwspeelgoed. En zoals het hoort kan je er niet alleen naar kijken, maar is er ook ruimte om aan een eigen bouwwerk te knutselen. De museumdirecteur is in z'n nopjes met de collectie. "Het is het bekendste speelgoedmerk ter wereld en bestaat 90 jaar. Bovendien hebben we het allereerste Lego tot die van nu." En zo komen we ook uit bij de eigen jeugd van Stuijfbergen: een elektrische trein uit de jaren zeventig. "Lego spreekt jong en oud aan." Ook voor hem brengt het veel herinneringen naar boven. Hieronder laat Hans Stuijfbergen zijn Legotrein van vroeger zien. Tekst gaat eronder verder:

Hans Stuijfberger over zijn oude legotrein - NH Nieuws

Opbouwen expositie lijkt monsterklus Ontelbaar veel blokjes die uiteindelijk allerlei bouwwerken moeten worden. De liefhebber zou zijn hart ophalen om het in elkaar te zetten. Maar doordat morgen al de opening is van de expositie is, zat er wel een flinke tijdsdruk op de medewerkers van het museum. "Gelukkig hoefden we niet alles in elkaar te zetten. Anders hadden we wel twee jaar moeten bouwen", vertelt de museumdirecteur lachend. De grote poppen zijn kant en klaar aangeleverd. "En ook andere items zaten al in elkaar. Die zijn voorzichtig in bubbeltjesplastic hier naartoe gebracht." Zoeken naar de juiste blokjes Wat overblijft zijn de losse bouwwerken. Een medewerker is druk bezig Lucky Luke en de Daltons in elkaar te zetten. Je hoort hem regelmatig hardop zuchten. Het vinden van de juiste blokjes is nog niet zo makkelijk. Toch is hij enthousiast over zijn klus. "Ik ben klaar met de Star Wars Lego, nu de rest nog." En met de nodige lijm voorkomt hij dat de Legobouwsels uit elkaar kunnen vallen. Vanaf morgen is de expositie te zien in het Museum van de Twintigste Eeuw en duurt nog tot en met 29 oktober 2023.